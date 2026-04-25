春の関東高校野球県予選は２５日から準々決勝が始まり、高崎城南球場で２試合が行われました。 今大会初めてシード校同士の対戦となった第２試合は、秋ベスト４の前橋商業と秋ベスト８の関学大附属が対戦しました。 前商は、３回表、ノーアウト１塁２塁のチャンスを作り、打席には３番林。関学・田村のストレートをとらえ、レフトポール際に飛び込むスリーランホームラン。林の一発で前商