GTVニュース 任期満了に伴う沼田市長選挙と伊勢崎市議会議員選挙は、２６日が投開票です。大勢が判明するのは、いずれの選挙も午後１０時ごろの見込みです。 沼田市長選に立候補しているのは、２期目を目指す現職の星野稔さん（６０）と、新人で元市議の島田康弘さん（４９）の２人です。 現職と新人による一騎打ちは、２００６年以来２０年ぶりです。 また、欠員１の市議補選も２６日に投開票が行われ、新人１