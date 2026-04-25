ことし１０月に青森県で開かれる全国障害者スポーツ大会に向けて、ボッチャの県代表を決める選考会が伊勢崎市で開かれました。 この選考会は、年に一度開催されている全国障害者スポーツ大会の代表選手を決めるものです。２５日はパラリンピックの正式種目になっている「ボッチャ」の選考会が開かれ、１８歳から７８歳までの１０人が参加しました。 障害に応じてボールを転がす補助器具を使うことができ、目