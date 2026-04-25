県内の餃子店などが参加するイベントが長野原町で開かれ多くの人でにぎわいました。 香ばしく焼きあげられたぷりっぷりっの餃子。長野原町の道の駅八ッ場ふるさと館で開かれたイベントは、県内で製造されている餃子の魅力をＰＲしようと毎年春と秋に開催するもので、２５日は県内６つの店舗やメーカーが参加しました。 下仁田ネギをふんだんに使った餃子や、通常のものより２倍ほどの大きさの個性的な一品もふるま