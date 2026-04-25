今年1月に発表されたアメリカの有力紙・ニューヨーク・タイムズの『2026年に行くべき52か所』に長崎が選ばれました。 推薦の背景や、今後インバウンド客の増加が見込まれる中、整備すべき点などを取材しました。 【NIB news every. 2026年4月10日放送より】 （フリーランス記者 クレイグ・モドさん） 「面白いのは日本風の屋根。瓦があるんだけど下が洋風建築になっているところとか。ここか