新潟県燕市の寺・国上寺で18年ぶりとなるご開帳が始まった。これに合わせ、由緒ある寺にはふさわしくないと、かつて物議を醸したイケメン絵巻の新作も期間限定で公開されている。イケメン絵巻とはどういったものなのか、取材した。 ■国上寺 ご開帳に合わせ“イケメン絵巻”の新作を公開！ 新潟県燕市にある国上寺で始まった18年ぶりのご開帳。 普段は目に触れることのない本尊の阿弥陀如来像や10体の秘仏・掛け軸などを間