愛子さまは25日、皇居で行われた雅楽の演奏会を鑑賞されました。愛子さまは、25日午後、皇居・楽部庁舎で行われた春の「雅楽演奏会」を鑑賞されました。宮内庁楽部が演奏する「雅楽」は千数百年の伝統がある世界最古の音楽文化財で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。愛子さまは1時間あまりにわたり、装束やリズムなどについて熱心に質問をしながら鑑賞されました。今回演奏された「青海波」という演目は、愛子さまが去