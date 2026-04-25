中東情勢の悪化により、日々ガソリンの価格が変動している。特に車社会の地方においては家計に大きな影響を及ぼすガソリン価格だが、専門家に節約のポイントを取材した。 ■ガソリン価格の高騰…お得に給油するには？ アメリカとイランの和平交渉が決裂し、エネルギー輸送の要衝・ホルムズ海峡の封鎖が続いているため、政府による石油元売りへの補助があっても日々変動するガソリン価格。4月13日時点の価格は4週ぶりに