首都圏４都県の知事と５政令市長の「九都県市首脳会議」が２３日、オンラインで開催された。高齢社会の進行に伴い、火葬場が逼迫（ひっぱく）しているとして、国に整備費用を補助する制度の創設や、民間火葬場に対する自治体の指導権限の強化を要望することを決めた。東京２３区では、火葬場９施設のうち７施設を民間が占め、火葬料の値上げが続いている。知事や市長らは現行の墓地埋葬法について、火葬料の設定に行政が十分