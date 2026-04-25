「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）阪神は今季初の引き分けとなった。２−１の九回。この回から登板した岩崎が先頭の菊池に四球を与えると、代走・辰見に初球に二盗を許した。１死三塁からは代打・中村奨は空振り三振に仕留め、「あと１球」コールが響いた。しかし、２死三塁から代打・モンテロの強いゴロを、岩崎が捕球し損ねてしまう。打球は三塁と遊撃と投手の間に転がり、三塁・佐藤輝が懸命に追ったが間に合わ