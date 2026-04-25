乃木坂46の井上和（21）と瀬戸口心月（20）が、グループの研修で伝授された美の秘訣（ひけつ）？を明かした。22日深夜、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）が放送され、パーソナリティーの井上と、ゲストの瀬戸口が生出演した。番組が放送されている深夜1時過ぎ、普段は何をしているか聞かれた瀬戸口は「起きてますね、結構。毎日のように」と答え、「この時間はちょうど、お仕事で振り入れとかダンス