【その他の画像・動画等を元記事で観る】Little Glee Monsterが、6月10日に両A面シングル「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」をCDリリースすることが決定した。TBS系日曜劇場「GIFT」挿入歌「一輪」とTVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』OPテーマ「Pages」の 新曲2曲に加え、カップリング2曲を含む合計4曲入りの両A面シングルとなる。「一輪」と「Pages」はそれぞれ既に単曲配信リリースされており、ぜひチェックしてほしい。TB