春の九州高校野球準決勝が25日行われ、鹿児島商業が決勝進出をかけて沖縄代表エナジックスポーツと対戦しました。 平和リース球場で行われた春の九州高校野球準決勝。スタンドには鹿児島商業の在校生やOBなど多くの人が詰めかけました。 先発は3試合連続となった福元隆綺。 2回に1点を失いますが、3回には2つの三振を奪い粘りの投球を続けます。 しかし6回に5点をとられた鹿児島商業。その裏8番大里のタイム