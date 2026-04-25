2試合ぶりの白星をめざし鹿児島ユナイテッドFCは25日、宮崎との上位対決に臨みました。 アウェーに乗り込んだユニフォーム紺色のユナイテッド。勝ち点差7で追う首位・宮崎と対戦しました。 試合は立ち上がりから互いの意地と意地がぶつかり合う展開に。 試合が動いたのは後半20分。一瞬のすきを突かれウラへ抜け出した宮崎に先制を許します。 何としても追いつきたいユナイテッドは、終盤、猛攻を仕掛けます