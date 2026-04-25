2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年4月13日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDジャケットを投稿した。2016年リリース「I seek／Daylight」のジャケット写真公開されたのは、16年5月18日にリリースされた「I seek／Daylight」のジャケット写真。「I seek」は大野智さんが出演したドラマ「世界一難しい恋｣（日本テレビ系）の主題歌で、「Daylight」は松本潤さんが出演した日曜劇場「99.9-刑事専