福岡市で25日、西鉄バスが発車した際に乗客が転倒してケガをし、救急搬送されたことが分かりました。西鉄によりますと25日午前10時40分ごろ、片江営業所発 博多駅行きの西鉄バスが福岡市中央区の笹丘バス停を発車した際、車両中央のドア付近に立っていた乗客1人が転倒しました。この乗客は体を強く打ってケガをし、近くの病院に救急搬送されました。命に別条はないということです。西鉄はプライバシーを理由にケガをした乗客