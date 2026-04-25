秋田朝日放送 ２０２５年１２月に男鹿水族館ＧＡＯで生まれたオスのホッキョクグマの名前が「モモ太」に決まりました。 ２５日ＧＡＯで開かれたイベントでホッキョクグマの名前が「モモ太」に決まったことが発表されました。 「モモ太」は２０２５年１２月に生まれ、名前については６つの候補に絞られたあと来館者による投票が行われて最も票が多かった「モモ太」に選ばれました。 「モモ太」は両親の名前「モモ」と