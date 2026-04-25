◆パ・リーグ楽天７―９西武（２５日・楽天モバイル最強）楽天が西武に競り負けた。激しい攻防が続いた一戦だった。打線は２点を追いかける４回に無死一、二塁の好機を演出。辰己が右翼へ今季２号３ランを放ち、逆転に成功した。先発のウレーニャは４回４失点で降板し、１点リードで迎えた５回から継投。２番手の津留崎が１死満塁のピンチを背負うと、滝沢の遊ゴロの間に三塁走者が生還。同点に追いつかれた。試合が再び動