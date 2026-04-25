◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）巨人の又木鉄平投手がプロ初勝利を挙げた。「自分の役割をしただけなので、それにおのずと勝ちがついてきて良かった」と振り返った。先発のマタが２回までＤｅＮＡ打線を無失点に抑えるも、３回に４四死球を与えるなど突如乱調。押し出し四球で２点目を失ったタイミングで２番手でマウンドに上がった。なおも２死満塁から京田を１球で一ゴロに仕留めてピンチを切り抜