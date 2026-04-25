元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、25日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、最近の多忙ぶりについて明かした。2月のミラノ・コルティナ冬季五輪では、金メダルを獲得したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の神解説で脚光を浴びた。その後、トーク番組やバラエティーなどから引っ張りだこ。超多忙な日々を過ごしているという。