◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第12節磐田1―0岐阜（2026年4月25日ヤマハスタジアム）磐田が三浦文丈新監督の初采配を勝利で飾った。電撃的な指揮官交代からわずか3日での初陣は、MFシルバの決勝点で「ウノゼロ勝利」。志垣前監督の下でつくった良い流れを持続させ、連勝を4に伸ばした。この日は毎年恒例の「磐田市小学生一斉観戦」が実施され、市内20校の小学5、6年生約2800人がチームを後押し。子供たちの声援も力に