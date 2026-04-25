◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-2広島(25日、甲子園)広島は終盤9回にモンテロ選手のタイムリー内野安打で同点に追いつきますが、延長12回まで追加点を奪えず引き分けとなりました。初回、坂倉将吾選手のタイムリーで1点の援護をもらった先発ターノック投手は、立ち上がりに制球が定まらずヒットや四死球で1死満塁のピンチをむかえます。大山悠輔選手に犠牲フライを打たれ同点とされますが、後続をおさえ最少失点でしのぐと、その後は