ことしもまもなく大型連休です。4月29日の昭和の日を皮切りに、平日を4日間休めば最大12連休となります。超大型連休にもしやすい一方で、心配なのは物価高による出費。目前に迫るゴールデンウイーク。ことしの傾向を聞きました。 そろそろゴールデンウィーク ピンクに、オレンジ……そして、黄色。色とりどりのチューリップが一面に広がる、長岡市の国営越後丘陵公園。 西辻未侑キャス