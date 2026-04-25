J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTで、一時期は４連敗と低迷していた広島だが、ここに来て調子を上げている。黒星が４つ並んだあと、PK戦勝利の１試合を含む２連勝を飾り、迎えた４月25日のWEST第12節でＣ大阪とホームで対戦。12分に先制を許したが、86分に相手のオウンゴールで試合を振り出しに戻すと、90＋３分には木下康介がPKを決めて逆転。２−１で競り勝った。これで３連勝を達成。試合後のフラッシュインタ