【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、3月3日に神奈川・ぴあアリーナMMにて国内最大規模で開催されたアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』より「GRIT」のライブ映像をオフィシャルYouTubeで公開した。 ■グループ初となるアコースティックライブ エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個