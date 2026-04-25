新潟市の萬代橋近くにある交流広場「万代テラス」がリニューアルオープンしました。 「万代テラス」は、県が民間業者に30年間貸し付けることでこのエリアのにぎわい創造を求めています。 4月25日はリニューアルを記念したセレモニーが開かれました。 ■万代テラス運営会社 加藤博敏社長 「新潟のリビングにしたいと思います。老若男女が集まれるリビングで、地域内・地域外の人が交流して楽