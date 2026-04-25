時代を物語る写真を撮り続けた山口県周南市出身の写真家・林忠彦の功績をたたえる「林忠彦賞」の授賞式が25日周南市で開かれました。ホテルサンルート徳山で開かれた授賞式では、林忠彦賞を受賞した神奈川県の写真家・佐々木 康さんに表彰状とブロンズ像が贈られました。受賞作「XEPCOH ヘルソン－ミサイルの降る夜に 」は、佐々木さんがロシアによる軍事侵攻をウクライナで経験し、毎晩のようにミサイルが降る中撮影