◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-2広島(25日、甲子園)阪神は先発・村上頌樹投手が7回1失点と好投。打線は8回に勝ち越しますが、3番手・岩崎優投手が9回に同点に追いつかれると延長12回まで得点できず引き分けとなりました。先発・村上投手は初回、2死2塁から坂倉将吾選手にタイムリーを浴び1点の先制点を許します。打線はすぐに反撃し大山悠輔選手の犠牲フライで同点にすると、村上投手は4回まで毎回ヒットをゆるしながらも、5回以降は