フィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが25日、「チームジャパン応援感謝パレード」で今後の“プロ活動”について明かしました。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックでは、ペアで日本史上初となる金メダルを獲得。「りくりゅう」の名をとどろかせました。今月には2人そろってSNSで引退を発表しています。パレードの最中では、「ゆなすみ」こと長岡柚奈選手、森口澄士選手とともに得意のリフトを披露。