東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は25日までに公式サイトを更新。18日のMrs. GREEN APPLEの公演で、一部観客による公演を妨げる行為があった事案に対する再発防止策を公表した。【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット18日の公演では、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、弊社（JNSE）の