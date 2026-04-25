24日の巨人戦の三回、内野安打で出塁するが、右脚を痛めベンチに戻るDeNA・牧（右から2人目）。負傷交代となる＝横浜DeNAの牧秀悟内野手が25日、右太もも裏の肉離れのため出場選手登録を外れた。相川亮二監督が明らかにした。全治は不明だが、長期離脱は避けられない見通しでチームには痛手になる。24日の巨人戦の三回に三塁内野安打を打った際に痛めた。3月はWBCに2大会連続で出場した後にシーズンが開幕した。主に1番打者