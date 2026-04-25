◇MLB カブス 6-4 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)「5番・ライト」で出場した鈴木誠也選手は4打数無安打に倒れるも、好守でチームの勝利に貢献。「こういう勝ちはすごく大きい」と手応えを口にしました。3回に3点先制された直後の守備では、ドジャース4番のカイル・タッカー選手が放ったホームラン性の打球を追うと、最後はフェンスに体をぶつけながらジャンピングキャッチ。流れを断ち切った自身のビッグプレーに