ブラインドサッカー男子のアジア選手権決勝で、攻め込む日本の後藤＝大阪市北区2028年ロサンゼルス・パラリンピックの予選を兼ねた視覚障害者らによるブラインドサッカー男子のアジア選手権は25日、大阪市のJR大阪駅付近の特設会場で行われ、決勝で日本は中国に0―1で敗れ、今大会でのパラ出場権獲得はならなかった。優勝した中国が切符を得た。日本は前半から相手に押し込まれ、後半に失点した。平林（松本山雅B.F.C.）らがゴ