歌手和田アキ子（76）が25日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。ゲストの元NHKのジャーナリスト池上彰氏（75）の人生について質問した。池上氏の小学生時代の夢や、NHKに入る経緯などを聞いた和田は「全然真逆。（池上氏は）勤勉勤労でしょ？」と池上氏とのギャップを語った。和田は小学生時に抱いていた夢は「保母さんとか、お花屋さんとか」と語った。アシスタントの垣