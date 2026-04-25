Image: Originals この記事は2023年10月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ノートPCから一眼レフまで入るビッグサイズの“洗える”レザーバッグが再登場です。シリーズ累計53,000,000円以上の「ウォッシャブルレザーバッグXL」は、高級感シッカリなのにクルクルと丸められて空気のように軽く、メインからサブまで多