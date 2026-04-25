4月23日、元・雨上がり決死隊の宮迫博之が自身のXを更新。公開中の映画『えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』上映中の劇場で撮った画像とともに《痛みに耐えてよく頑張った、、、感動した！！》と、2001年5月に当時の小泉純一郎首相が横綱・貴乃花に内閣総理大臣杯を授与したときの“名言”を引用した。「『プペル』の原作者である西野亮廣さんは、《宮迫博之さんとは、舞台『テイラーバートン』でご一緒させていただきました