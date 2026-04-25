バレーボールのＳＶリーグ女子チャンピオンシップ決勝第１戦（２５日神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、ＳＡＧＡ久光がタイトル奪取に王手を懸けた。今季は中田久美監督が１０季ぶりに復帰。選手たちの主体性を引き出す新たなスタイルで、レギュラーシーズン（ＲＳ）は２位に入った。チャンピオンシップの準決勝では２試合連続でフルセットの激闘を制すなど、逆境で勝負強さが持ち味だ。この日は昨季女王の大阪Ｍと対戦。第１、