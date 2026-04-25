●心が浄化される…「お裾分けを頂いた気持ちに」 元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、本格的なナレーションに初挑戦した。担当したのは、26日に放送される「100億円男の人生相談 〜満たされない心の行方〜」。年商100億円超のIT企業経営者として富も名声も手にしながら、すべてを捨てて新たな人生へ踏み出した男性を追った作