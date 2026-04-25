軽やかで優しげな“ペールピンク”や、愛らしいけれどトーンが控えめな“ハートフェルト・ピンク”が、トレンドカラーとして注目を集めている2026年春夏。今シーズンは、「甘すぎるのはちょっと……」そんなミドル世代も、ピンクアイテムに挑戦しやすそう。今回は【GU（ジーユー）】から、大人コーデに取り入れやすいピンクトップスをご紹介。オンオフ使えるストライプシャツと、