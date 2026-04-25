映画「ホーム・アローン」で知られる俳優のマコーレー・カルキンと女優ブレンダ・ソングの最も「くだらない」ケンカは、常に「マリオカート」が原因だという。とても負けず嫌いだという2人は同人気ゲームをプレイすると熱が入り過ぎてしまうそうだ。 【写真】弟はアカデミー賞助演男優賞あどけない兄弟の2ショット 「Cosmo Goes Deep」で「ランニング・ポイント」の共演者であ