ある日、私のもとにこんなメッセージが舞い込みました。「いま、近所の河川に新しい橋が建設中なのですが、もうすでに落書きがされているんです。でも建設中ですし、誰かのイタズラ書きとは考えづらく、もしかしたら建築スタッフのひまつぶしなのでしょうか？」早速、現場に行ってみました。その場所には、いま現在使用している橋の横に建設中の橋があります。その橋を歩いて渡ってみると……。ありました。新しい橋の側面下