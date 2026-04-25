川崎FWマルシーニョが千葉戦で決勝弾なかなか見ない幸せなイエローカードだった。4月25日のJ1百年構想リーグ第12節でジェフユナイテッド市原・千葉をホームに迎えた川崎フロンターレは、素晴らしい試合の入りを見せて前半6分にMF山本悠樹のゴールで先制する。しかし、そこから追加点は挙げられずに後半40分にはDF石尾陸登に同点ゴールを決められた。後半に入ってオープンな展開となっていたが、後半18分に投入されていた川崎の