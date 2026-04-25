◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―２広島（２５日・甲子園）広島は９回に追いつき、今季初の引き分けに持ち込んだ。１―１で迎えた８回に中崎が押し出し四球。勝ち越しを許したが、土壇場で粘りを見せた。９回先頭の代打・菊池が四球を選ぶと、代走の辰見が二盗。そこから２死三塁となり、代打・モンテロが投手強襲の同点打を放った。直後の守りでは、ハーンが２死一、三塁のピンチを脱出。延長戦に持ち込んだ。打線は７試合連続