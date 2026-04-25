高知県内外のコスプレイヤーたちが集うイベント「よさこいアニメフェスティバル」が4月25日から高知市で開かれています。高知市の東洋電化中央公園で、4月25日から始まった「よさこいアニメフェスティバル」。アニメや漫画などのポップカルチャーで街を盛り上げようと県内の経営者などでつくる実行委員会が企画し今回で9回目の開催です。会場には、カラフルな衣装に身を包みアニメなどのキャラクターに扮したコ