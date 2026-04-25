◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―２広島（２５日・甲子園）阪神は延長１２回の末、ドローに終わった。２連敗の後、引き分けとなり、藤川監督の通算１００勝はまたお預けとなった。同点で迎えた８回、森下が右翼線へ二塁打を放ち、続く佐藤が申告敬遠で出塁。大山の中飛で１死二、三塁とし、さらに高寺の申告敬遠で満塁に。代打・前川が二ゴロに倒れたが、なおも２死満塁で小幡が押し出し四球を選び、勝ち越した。９回は守護神