◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）Ｊ１川崎はホームで千葉と対戦し、２―１で勝利した。１―１の後半４４分にＭＦマルシーニョが決勝ゴールを決めた。これで２連勝で勝ち点を２０に伸ばし、東地区の４位に浮上した。決勝弾を決めた背番号２３はネットを揺らすとスタンドにいる家族のもとへ向かった。試合前にはカバンの中に家族からの手紙が入っていたといい、「『あなたを信じてる