プロ雀士でタレントの岡田紗佳（32）が、“衝撃的”なポーズで撮影に臨むメイキングショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】岡田紗佳の水着姿＆「ジョジョみたい」な衝撃的な姿身長170cm、バスト85、ウエスト58、ヒップ83という抜群のスタイルから“役満ボディー”として親しまれている岡田。これまで自身のSNSで、左右非対称の寝癖がついた髪形や、始球式の裏側を撮影したという美脚ショット、メイク中の様子など、あ