ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は25日、5日目の準優勝戦3戦が終了。最終日の26日に12Rで行われる優勝戦メンバーが確定した。準優勝戦10R4号艇の菊地孝平（47＝静岡）は、カド4コースから伸びて好隊形に持ち込んだ。1マークはイン石渡鉄兵を回して、捲り差しにチェンジ。逃げた石渡には一歩及ばなかったが、2着で優勝戦出場権利を得た。ピットに帰投すると、「前節の福岡（G1）で何度も抜か