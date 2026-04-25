女優・川島海荷（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。アイドルに扮したを披露し、反響を集めた。川島は出演舞台「音楽劇 ポルノスター」での衣装姿を披露し、「ふりふりなアイドルをやらせていただいたのも、よき思い出」とつづった。かつてアイドルグループ「9nine」のメンバーとして活動していた川島だが、現役アイドルさながらのキュートなルックスに、ファンからは「海ちゃん、可愛すぎるよ〜」「似合う！」「9nin