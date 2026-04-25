プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがCBの補強を目指している。『The Athletic』によると、ターゲットは同じBIG6のトッテナムに所属するミッキー・ファン・デ・フェン。スピードのあるCBで、守備だけでなく、攻撃面でも存在感を示している。ユナイテッドはリサンドロ・マルティネスのコンディションの不安定さ、ハリー・マグワイアの年齢を考えて、新たに左利きのCBをチームに迎え入れたいと考えている。『Team Talk』